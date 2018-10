Pioneira e líder no segmento de soluções de gestão para pagamento e recebimento de fretes e pedágios para o transporte rodoviário de carga, a Repom está convidando motoristas de caminhão de todas as partes do País para a inauguração de mais uma unidade do seu Clube da Estrada. O novo ponto de apoio aos profissionais da estrada está localizado no Posto Cinquentão, na Rodovia BR 050, km 118 na cidade de Uberaba/MG.

A festa de inauguração acontecerá dia 08 de novembro, a partir das 10 horas e oferecerá gratuitamente churrasco, música ao vivo, palestras, atendimento de enfermagem, sorteio de brindes e simulador de direção, entre outras atividades para caminhoneiros. O novo espaço para motoristas no Posto Cinquentão será a 13º unidade do Clube da Estrada e funcionará 24 horas por dia atendendo motoristas de todas as partes do Brasil.

Ainda de acordo com a Repom, a nova unidade conta estrutura completa de atendimento aos profissionais da estrada, como duas salas de cinema equipadas com poltronas confortáveis e ar-condicionado, Internet, sala de massagem, barbearia e enfermaria, além de outros serviços. Há também, no pátio, uma academia de ginástica para que os caminhoneiros que queiram praticar exercícios durante o tempo de permanência no Posto Cinquentão.