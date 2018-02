A Repom acaba de lançar solução de Gestão de Pedágio para controle e pagamento automático via tag. O produto foi desenvolvido para gestores de frotas de veículos leves e pedados. A solução conta com serviços da Move Mais e oferece ferramentas para organizar e gerenciar as previsões e os custos de pedágio por meio de relatórios com filtros inteligentes, cadastrar veículos, solicitar e vincular tags de maneira rápida e on-line. Ao longo do primeiro semestre de 2018, outras funcionalidades serão lançadas.

“Nossa solução proporciona, além do controle, um acompanhamento on-line e uma visão integrada dos custos. Isso faz com que a análise dos dados seja completa e mais ágil, facilitando as tomadas de decisão mais estratégicas”, explica o Diretor Geral da Repom, Thomas Gautier.

Pela solução Gestão de Pedágio Repom também é possível visualizar os créditos de Vale-Pedágio recebido pelo transportador e como esse crédito está sendo utilizado. Além disso, permite que o transportador faça a ativação do RNTRC digital, facilitando o atendimento à ANTT.