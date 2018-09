Câmeras no lugar dos retrovisores para aumentar a segurança e melhorar a aerodinâmica de caminhões e ônibus está ao alcance de todos os fabricantes de caminhões. Isso porque a tecnologia foi desenvolvida por empresas sistemistas fornecedores de montadoras, como a Continental e a Mekra Lang Digital, esta fabricante da solução Digital Vision System (DVS) para o New Actros 2019, apresentado pela Mercedes-Benz no IAA – Salão de Hannover, na Alemanha.

Segundo a empresa que criou o DVS (a Mercedes-Benz renomeou como MirrorCam), a substituição dos grandes retrovisores em ambos os lados por asas de câmera trabalhadas para reduzir a resistência ao ar, o que diminui o consumo de diesel em até 2%.

A segurança também é ampliada graças à otimização das imagens captadas aos ao redor do caminhão e auto monitoradas por software e hardware. As imagens são apresentadas ao motorista em tempo real em monitores de alta resolução instalados no interior da cabine.

Continental ProViu Mirror

No Brasil, a Continental é mais conhecida como fabricantes de pneus, mas ela é uma das maiores fabricantes mundiais de sistemas para as montadoras. A maioria dos painéis de instrumentos, por exemplo, é fabricado por ela, inclusive, para os caminhões Mercedes-Benz. Ela também é dona da VDO, conhecida marca de tacógrafo.

Em 2014, a Continental já havia mostrado o retrovisor digital ProViu Mirror em sua fábrica de Guarulhos (SP). A empresa aguardava a regulamentação do uso do sistema, o que já foi feito Europa, mas ainda não no Brasil.

A Continental defende que o fato de os retrovisores digitais reduzirem o consumo de combustível, a sua implantação torna-se de interesse de transportadores e da sociedade devido a redução das emissões, o que compensaria o custo extra pela tecnologia.

Há também o benefício para o aumento da segurança pelo fato de as câmeras eliminarem os pontos cegos do caminhão. Além disso, o motorista não precisa ficar mexendo com a cabeça e mudando de posição como faz para enxergar diferentes ângulos como ocorre como retrovisor convencional.