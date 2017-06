As revisões indicadas nos manuais dos veículos Daily, Tector e Stralis terão preço fixo até o fim do ano. O setor de peças da Iveco calcula que os valores estão em média 15% abaixo do praticado no mercado. A estratégia de mercado consiste em oferecer aos motoristas uma tabela de preços para as revisões que devem ser executadas entre 10 e 240 mil Km. O preço das revisões contemplam as peças, a mão de obra e lubrificantes a serem utilizados.

As peças genuínas instaladas dentro da oficina têm 1 ano de garantia. “É uma iniciativa que garante aos clientes o conhecimento prévio dos valores das revisões em seu veículo”, explica Rodrigo Berto, gerente de peças da montadora.