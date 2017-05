Mais uma vez a Feira do Carreteiro cumpriu seu objetivo de levar informação, conhecimento e diversão para os motoristas de caminhão e familiares vindos de diversas regiões do País. A 37ª edição, realizada pela 21ª vez consecutiva no Pátio da Basílica de Aparecida, no km 71 da Rodovia Presidente Via Dutra, sentido Rio de Janeiro-São Paulo, ofereceu uma vasta programação aos visitantes.

Mesmo diante do momento difícil que atravessa o País, o evento reuniu fabricantes de caminhão, empresas do segmento de motor, turbo, combustível e lubrificantes, implementos, transportadora, concessionária de rodovia e entidades que participaram com as suas principais novidades para o segmento de transporte rodoviário de carga e se sobressaiu como um dos mais movimentados dos últimos anos.

Durante os três dias, foram ministradas palestras no auditório montado na Feira abordando temas de interesse dos motoristas, como segurança na estrada, diesel, direção segura, vale pedágio, proteção veicular, Arla 32, seguro de caminhão e pagamento eletrônico de frete entre outros. Para reforçar a importância dos carreteiros estarem sempre atualizados e se manterem competitivos no mercado, a Fabet preparou palestras para divulgar o Programa Caminhão Escola e explicar as vantagens proporcionadas pelos cursos oferecidos para a qualificação e formação de motoristas.

Além de todas informações transmitidas ao carreteiro, a Feira ofereceu infraestrutura completa e programação diversificada para atender toda a família do motorista. Enquanto os carreteiros visitavam os estandes em busca de novidades em produtos e serviços do segmento em exposição, as esposas e filhos se divertiam nas atividades direcionadas especificamente para eles. No Espaço da Mulher, foram oferecidos serviços de beleza de manicure e maquiagem. Já no Salão da Criança, as crianças tiveram a disposição atividades lúdicas, brincadeiras e maquiagem artística.

Esses são algum dos motivos que incentivam os motoristas de diversas regiões do País a carregarem seu caminhão com cama, televisão, fogão, geladeira e mantimentos e acampar no evento durante os três dias. Segundo eles é uma oportunidade para tirar umas férias com a família e amigos e ainda voltar para a estrada atualizado e com dicas para tornar mais rentável o seu negócio.

Com 11 caminhões e quatro veículos de passeio, familiares e amigos do carreteiro Agnaldo Bueno da Silva, 42 anos e 19 de profissão, da cidade de Toledo/MG, vieram participar da 37ª Feira do Carreteiro. “Estamos em quase 60 pessoas acampadas na Feira. Todos os anos nos programamos para tirar férias aqui. O lugar é perfeito para rever os amigos e descansar, fazer churrasco e, principalmente, sair bem informado”, disse. Agnaldo contou que sua família gosta de tudo e aproveita todas as atividades oferecidas.

O gaúcho de Pelotas/RS, Eloi Dettmann tem 36 anos e nove de profissão. Disse que pela primeira vez conseguiu ir à Feira do Carreteiro com a noiva Leticia Machado. “Esse ano conseguimos tirar uns dias para descansar no período da Feira. Descarregamos em Mogi das Cruzes e fomos um dos primeiros a chegar no evento. Como sempre está tudo ótimo”. Ele disse ainda que participou da palestra de economia do combustível e achou muito útil as dicas dadas. “Testei alguns caminhões também e gostei bastante das novas tecnologias”, concluiu.

Já o autônomo Heliton Pereira, de Campestre/MG, 44 anos de idade e 26 de estrada, disse que estava participando pela segunda vez da Feira do Carreteiro. Este ano, porém, ele foi com seu próprio caminhão e levou a esposa Lucimara e o fi lho Gabriel, de cinco anos de idade. “Eles estavam loucos para conhecer o evento. Estamos adorando tudo. São as nossas férias, mesmo que forçadas”, disse Pereira, destacando que aproveita para descansar, curtir a família e ainda aprender um pouco mais da profissão. “Muitas informações e dicas que recebo na Feira aplico no dia a dia”, explicou.

Participante assíduo da Feira do Carreteiro, João Luiz Fernandes, 49 anos de idade e 15 de profissão, de São Lourenço/MG, reserva os dias do evento para descansar e “esfriar a cabeça”. “A família toda gosta. Aqui temos infraestrutura, segurança, podemos visitar a Basílica e renovar a fé. Além disso tem atividades para a esposa, as crianças e muita informação para os motoristas”, destacou.

O autônomo Giovani Darlot, 51 anos de idade, 33 de profissão, Florianópolis/SC, disse que aproveita a Feira do Carreteiro para se atualizar sobre as novidades. “Participei de várias palestras, as informações me ajudam bastante no dia a dia. O motorista sempre tem o que aprender. Gostei muito dos temas sobre consumo de combustível e com certeza vou aplicar as dicas que recebi para aumentar a rentabilidade no meu negócio. Tenho 33 anos de profissão e vejo que sempre tenho algo a aprender”, reconheceu.

Para que os visitantes pudessem usufruir de todas as atividades da Feira com tranquilidade e segurança, todos os anos a organização do evento disponibiliza, gratuitamente, área fechada para estacionamento dos caminhões e Sala do Motorista com banheiros equipados com chuveiros elétricos e área de descanso.

Este ano, diariamente das 7h as 10h, o Posto Arco-Iris ofereceu gratuitamente café da manhã para os motoristas e familiares credenciados, no espaço do Truck Test. O credenciamento antecipado pela internet, mais uma vez ajudou a agilizar o ingresso no evento.

Os visitantes da Feira do Carreteiro puderam conferir as sessões de cinema oferecidas pelo Programa Rodas Sustentáveis da Alcoa. Durante os três dias foram apresentados documentários que abordaram o tema sustentabilidade. À noite aconteciam as sessões de filmes como Perdido em Marte, Jurassic World – o Mundo dos Dinossauros e 007 Contra Spectre.

Mais uma vez, a eleição do Rei, Rainha e Rainha Carreteira da Feira agitou o público presente. Este ano, o título de Rei ficou com o carreteiro Luiz Henrique de Oliveira Alves Coelho, de Barra Mansa/RJ. A Rainha eleita foi a jovem Larissa Cardoso Guimarães Simão, que representou a Ford Caminhões. Já o título de Rainha Carreteira da Feira ficou para a motorista Wanyra de Campos Almeida, da cidade de Silveiras/SP.

Outro momento bastante esperado pelos motoristas e familiares, a chegada da Romaria de São Cristóvão e de Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez emocionou o público presente. Um comboio de caminhões levou à sua frente as imagens de Nossa Senhora Aparecida e de São Cristóvão sobre a cabine de um caminhão Mercedes-Benz Actros 2651, com pintura especial em homenagem à Mercedes-Benz AMG Petronas, bicampeã da Fórmula 1. A romaria começou no Posto Arco Iris, do km 82 da Via Dutra, Roseira/ SP, e seguiu pela rodovia presidente Dutra até o Pátio da Basílica, sempre com apoio da Polícia Rodoviária Federal, que também ministrou palestras sobre responsabilidade no trânsito no auditório da Feira.

A chegada da Romaria no Pátio da Basílica, as 13h30, foi aguardada por uma grande multidão e marcada por uma queima de fogos e muita emoção. O organizador da Romaria, Nelson José da Silva, que devido a problemas de saúde não conseguiu participar da carreata este ano, foi homenageado no momento da chegada. Em seguida, o padre Antônio Agostinho Frasson rezou a missa de bênção de chaves de veículos e de objetos dos centenas de fiéis presentes.

A programação da Feira do Carreteiro incluiu também shows realizados após o término das atividades dos estandes. Este ano, a Mercedes-Benz presenteou os motoristas de caminhão e familiares com um show surpresa da cantora Paula Fernandes, que surgiu repentinamente cantando em cima de uma carreta palco puxada por um cavalo-mecânico Actros.

O diretor de marketing & vendas da Mercedes-Benz, Ari de Carvalho, que estava presente no evento, disse que participar da Feira do Carreteiro é extremamente importante, pois se trata de uma oportunidade de estar junto com os motoristas para ouví-los e poder levar soluções que possam atendê-los no seu dia a dia.

Além do show surpresa de Paula Fernandes, a Feira do Carreteiro preparou duas apresentações que também agitaram o público presente. Na quinta-feira (28/07) subiu ao palco a cantora Sula Miranda, com patrocínio da Truck Pad e na sexta-feira (29/07) o público acompanhou as manobras e acrobacias realizadas com motocicletas pelo piloto Jorge Negretti e sua equipe. Esta atração foi patrocinada pela Frum.

Todas as apresentações na Feira do Carreteiro foram gratuitas para os carreteiros e seus familiares credenciados. Já para o público, os ingressos para os shows foram vendidos no local a R$ 5,00 e parte da renda, doada para a Santa Casa de Aparecida. A 37ª edição da Feira do Carreteiro foi apresentada e animada por Geraldo Magela.

ESPAÇO DIGITAL

Este ano, a Revista O Carreteiro montou o estande Espaço Digital, onde os motoristas de caminhão puderam ter acesso gratuito à rede wi-fi do evento e conhecer um pouco mais sobre o Portal O Carreteiro e o aplicativo O Carreteiro. A ferramenta está disponível para iOS e Android.

O novo APP permite aos usuários o acesso as últimas notícias do setor de transporte rodoviário de carga, matérias exclusivas, conteúdo completo da Revista O Carreteiro e a possibilidade de compartilhar publicações de interesse através do WhatsApp.

O objetivo é facilitar o dia a dia dos profissionais ligados ao segmento com informações, dicas de estrada- como segurança e manutenção-, tabela de distância, entre outros.