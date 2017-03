Por João Geraldo

Foto Divulgação

Decidida a mudar o posicionamento da sua marca no mercado brasileiro, a Iveco realizou este ano diversas ações para colocar em prática uma série de providências visando a ajustar a rota da companhia no Brasil. Denominado “Movimento em busca da excelência”, o movimento se baseou numa pesquisa com mais de 550 motoristas, frotistas e outros profissionais do setor de diversos Estados e considerou opiniões de clientes acerca dos veículos da marca, dos concessionários, serviços e do atendimento pós-venda.

Em relação aos veículos, os primeiros resultados da ação repercutiram nas melhorias técnicas aplicadas à família Daily, Tector e Stralis Hi-Way 2017. O vice-presidente da Iveco para a América Latina, Marco Borba, resumiu que o “Movimento pela excelência” é um modelo de gerenciamento de alto padrão para aumentar a competitividade da marca através de produtos e atendimento mais eficientes.

Os pesados Stralis 440 e Stralis Hi-Way 440 e 480 receberam um pacote de alterações técnicas no trem de força para aumentar o torque e reduzir o consumo de combustível. Toda a linha Stralis 4X2 e 6X2 recebeu uma nova geração de eixo de tração e as versões Hi-Way a tecla “modo econômico” no painel. Os principais diferenciais do novo eixo são coroa e pinhão forjados e aplicação de solda a laser para fixação das peças internas.

Na linha Tector, a novidade na faixa de 17 toneladas é a versão170E21, com motor de quatro cilindros, 4,5 litros e 206cv de potência. Ricardo Barion, diretor de marketing para a Iveco na América Latina, disse que torque de 720Nm deste motor é o maior da categoria. No segmento de 24 toneladas, a versão 240E30 (6X2) recebeu novo motor de 6,7 litros e 300cv de potência. Já as opções 8X2 são o Tector 310E28 e 310E30, ambas com quarto eixo direcional de fábrica. Entre os caminhões vocacionais, a novidade é o Tector Coleta 170E28 6×2 – com eixo Pusher – e o Tector Construção 260E30 8X4. Ambos tiveram os amortecedores recalibrados e embreagem reforçada, entre outros itens.

Na linha Daily, uma das novidades é a versão40S14, com PBT técnico de 4.860kg (sendo 1.860 só de carga) para atender clientes fora das regiões com restrição de circulação. Apoiada na mudança da lei do VUC em São Paulo, a Iveco aumentou o comprimento máximo dos veículos de 6,3m para 7,2, e o aproveitou para divulgar o Daily 70C17 inclusive com cabine dupla. Ações de pós-venda como a campanha “Preços que cabem no Bolso” para a aquisição de peças genuínas e planos de manutenção sob medida para motoristas e frotistas, e também revisão com preço fixo 10% abaixo da média do mercado, também fizeram parte da iniciativa da empresa.