Como parte das comemorações de 60 anos de sua chegada ao Brasil, a Scania lançou uma edição especial que homenageia a bem-sucedida Série 3, lançada em 1991

Por João Geraldo

Constituída em 02 de julho de 1957, a Scania está completando 60 anos no Brasil. O primeiro caminhão da marca de fabricação nacional foi o L 75, que saiu da linha de montagem da fábrica em São Bernardo do Campo em 1958. Com o passar dos anos, a unidade do Brasil tornou-se um espelho da matriz, sendo a única fora da Suécia a produzir o veículo completo.

Com o passar dos anos, os veículos da marca ganharam respeito e admiração dos transportadores brasileiros de todos os portes, tornando a Scania uma referência no segmento de caminhões pesados. A empresa produziu modelos históricos que ainda estão em atividade, até mesmo mais antigos como os modelos L, LS e LT 111, que ficaram conhecidos como Jacarés, que se destacavam nas rodovias pela cor laranja.

Um dos marcos da comemoração das seis décadas de produção da Scania no Brasil é a edição especial do modelo 113, montado no chassi do atual Streamline 440. Produzidos entre 1991 e 1998 nas configurações 6X2, 6X4 e 8X2, os caminhões da edição especial têm a mesma cor azul-celeste dos modelos da Série 3, lançada no início da década de 90. Um dos destaques da época foi o T 113, que teve mais de 26 mil unidades vendidas e das quais 19.990 foram da versão 360 4X2.

A opção da Scania pela Série 3 se deu devido aos votos de fãs interessados em reviver uma paixão dos anos 90. A edição especial procurou ser o mais fiel possível, inclusive nas faixas decorativas nas cores rosa, lilás e roxa na lateral da cabine. Denominada de Streamline 113, os veículos são disponibilizados nas versões R440 LA 6X2, 6X4 e 8X2 e também com motor V8 LA, com as mesmas configurações de eixo.

Mesmo se tratando de uma edição especial, o modelo é oferecido nas versões “Clássico” e “Clássico Estilo”, sendo que esta segunda inclui volante revestido em couro, rodas de alumínio polido, painel de instrumentos color plus e bancos revestidos em couro para o motorista e passageiro. A edição especial tem condições diferenciadas de aquisição, como entrada de 30% do valor do veículo parcelada em 12 meses com 1,29% ao mês.

O diretor – geral da Scania do Brasil, Roberto Barral, comenta que comemorar seis décadas de conquistas no Brasil significa rememorar o passado com perspectiva de futuro e que isso faz parte do DNA da Scania. “Por isso somos pioneiros em diversos aspectos. Entregamos soluções no presente que antecipam o amanhã do transporte”, adicionou.

Barral destaca ainda que a empresa esteve sempre presente onde havia demanda de transporte de cargas e passageiros, importantes marcos como a construção de Brasília e de diversos outros eventos que transformaram o setor do transporte rodoviário no País. “Acreditamos, investimos e conquistamos um espaço na história da indústria e do transporte nacional. Somos uma empresa movida a desafios” afirmou.

O executivo cita também a participação da Scania na integração entre veículos e serviços, criação de tendências de produtos e tecnologias, como a transmissão automatizada 2001 e caminhões a etanol, entre outras iniciativas. “O que a Scania fez e faz hoje certamente não será o mesmo dentro de 60 anos, por isso é preciso inovar, imaginar o futuro do transporte e transformá-lo”, conclui.

Inovações

Quando chegou ao mercado, em 1991, a Série 3 trouxe com ela novos motores, nova caixa de câmbio e inovações tecnológicas. A linha era formada por modelos com cabines convencional e avançada (T e R, respectivamente), as mesmas da Série 2, as versões de 11 litros de 360 e 380cv e o T143 com motor V8 de 450cv, a maior potência da época no País. Em 2001 esse motor foi substituído pelo de 480cv, no modelo batizado pela Scania de Rei da Estrada.