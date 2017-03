Por João Geraldo

Fotos Divulgação

A participação no IAA deste ano da recém-criada divisão de veículos comerciais da Volkswagen AG, a Volkswagen Truck & Bus, que pela primeira vez participou do evento, foi marcada por eventos que fortaleceram o grupo no mercado mundial de transporte de cargas e de passageiros. Além dos novos produtos apresentados, dos quais uma van de carga com a marca MAN foi um dos destaques, a empresa mostrou também novidades na área de motores, design, produtos para a mobilidade elétrica e novas tecnologias com o lançamento de uma plataforma aberta para a área de soluções digitais para o transporte rodoviário.

Andreas Renschler, CEO da Volkswagen Truck & Bus e membro da Volkswagen AG Conselho de administração responsável pela área de veículos comerciais, destacou que até pouco mais de um ano atrás, a divisão Volkswagen Truck & Bus era apenas um plano. Por conta disso, o executivo enfatizou que se tratava de um momento especial para a ainda jovem empresa e também para ele, pelo fato de poder apresentar no IAA pela primeira vez uma base combinada, com veículos das marcas MAN, Volkswagen, Scania e International.

“Nós estabelecemos um objetivo claro, pretendemos nos tornar o campeão mundial da indústria no curso da próxima década, a qual vai mudar o mundo de veículos comerciais mais do que nos últimos 50 anos”, disse o executivo justificando que a principal razão para isso acontecer é a digitalização. Na ocasião, Renschler chegou dirigindo um caminhão International, marca da norte-americana Navistar, da qual a Volkswagen AG passou a ter 16,6%.

O executivo destacou o semileve MAN TGE 3180, (veículo com motor na faixa de 102 a 177cv), a nova geração Scania e o seu reduzido consumo de combustível e também a nova linha de furgão Crafter com várias configurações de motor e também elétricos, como sendo estrelas do IAA 2016. Renschler destacou o lançamento do furgão TGE tornou colocou a MAN em todos os segmentos de carga.

Andreas Renschler, CEO da Volkswagen Truck & Bus, destacou que a aliança com a Navistar foi um grande negócio, porque o mercado de caminhões terá sempre um caráter cíclico. “No momento, as vendas na Europa cresceram – exceto na Rússia -, mas caíram na América do Norte e América Latina”, disse o executivo, acrescentando que para lidar com essas oscilações é necessário ter produtos globais. “Por isso acabamos de anunciar nossa aliança com a Navistar”.

Outro lançamento importante da MAN Trucks no evento foi a plataforma RIO, que passou a ser a marca do Grupo Volkswagen Truck & Bus a partir do início de 2017. Trata-se de um sistema operacional baseado em nuvem aberta para toda a cadeia de transporte. Todos os envolvidos (transportadores, motoristas, embarcadores, destinatários etc) poderão se conectar à plataforma, independente da marca de veículo ou telemática. “Pela primeira vez, nossa plataforma unificada permite o registro, gestão e utilização integrada de todos os dados e informações disponíveis no sistema de transporte”, disse Renschler. Disse ainda que graças à plataforma RIO será possível ver menos caminhões vazios nas estradas. Isso porque em uma de suas inúmeras aplicações o aplicativo envia informações para o smartphone do motorista sobre carga.

Para o segmento de pesados estradeiros, os destaques foram o novo Scania, apresentado em setembro na Europa, e os novos MAN. O executivo disse que se tratam de veículos globais que levarão o transporte rodoviário a um novo nível. Mesmo com motores a diesel convencionais, os novos caminhões reduzem a cada ano o consumo de combustível e os níveis de emissões.

Nesta edição do IAA, a Volkswagen & Truck e Bus mostrou seus conceitos de propulsão alternativas oferecidas por suas marcas, as quais também vão disponibilizar veículos elétricos, híbridos, a biodiesel e a gás para operação de distribuição de carga e transporte de passageiros. Um dos destaques elétricos da empresa é o Volkswagen Crafter movido a baterias. Andreas Renschler alertou que todo mundo está falando sobre eletro mobilidade, e que esta tecnologia tem seu lugar na estratégia da Volkswagen & Truck e Bus, mas será sempre o cliente que vai definir qual a melhor solução para lhe gerar vantagens comerciais.

Entre os pesados, modelos 2017 todas as marcas do Grupo têm novidades. Na linha MAN, por exemplo, a nova geração de motores D38 tem mais torque e oferece até 640cv; enquanto os D26 de 420 a 500cv apresentam baixo peso e reduzido consumo de diesel. Ainda de acordo com informações da empresa, os veículos apresentam mais eficiência ainda em combinação com as novas versões da transmissão TipMatic com programas de condução calibrados para cada tipo de aplicação. Um caminhão MAN conceito totalmente elétrico para entregas noturnas também esteve entre os veículos em exposição. Outro destaque do Grupo ficou por conta do novo Scania, que teve seu próprio estande na Feira. Segundo a empresa é resultado de 10 anos de trabalho para se chegar a um caminhão muito avançado em sua categoria. Além de ser 5% mais econômico, o veículo traz soluções aerodinâmicas entre outras inovações.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, uma das marcas da holding Volkswagen Truck & Bus, esteve bem representado no IAA com a exposição de modelos produzidos em Resende/RJ e o lema da empresa brasileira de oferecer caminhões na medida do cliente. Dentro desse conceito estiveram em exposição um cavalo-mecânico Constellation 25.420 Prime, modelo comemorativo aos 11 anos da linha Constellation. O protótipo de um Constellation 24.280, carro-chefe de vendas da marca Volkswagen, com motor a gás natural, com nível de emissão correspondente ao Euro 6 também esteve na exposição, assim como um ônibus Volksbus 18.280 com motor otimizado para biocombustível de cana de açúcar.

O presidente da MAN Latin America, Roberto Cortês, destacou que este ano a empresa está completando 35 anos de operações (dos quais 20 em Resende) produziu 850 mil caminhões e mais de 100 mil ônibus. O executivo disse que a planta tem capacidade instalada para produzir 440 mil unidades, mas que hoje a ociosidade da fábrica chega a 80%.

Cortês disse que as expectativas são otimistas e lembrou que as projeções da Anfavea (associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) apontam a volta do crescimento em 2017, após cinco anos de queda. “Se pensarmos em volume, acho que a indústria tem tudo para voltar a crescer dois dígitos, mas vai demorar alguns anos para voltarmos aos níveis de 2007 e 2008”, concluiu, opinando que o mercado brasileiro é para 130 de caminhões/ano.

Em relação à atuação da International no Brasil, que passou a fazer parte do Grupo Volkswagen Truck e Bus – cuja fábrica está instalada em Canoas/RS-, o vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da MAN Latin America, Ricardo Alouche, disse que ainda não tem nada definido. Porém, adiantou que a partir de agora com a nova divisão do grupo existe maior possibilidade de dividir tecnologias.