Durante o ano passado, os roubos de carga no Rio de Janeiro resultaram em prejuízo de R$ 619 milhões para a indústria do Estado. Dados divulgados pelo Sistema Firjan mostrou que em seis anos, o aumento das ocorrências foi de 220,9% e o prejuízo chegou a R$ 2,1 bilhões. Foram registrados 9.862 roubos de cargas entre janeiro e dezembro de 2016. De 2011 a 2016, foram mais de 33,2 mil ocorrências – uma a cada 1h35. A Região Metropolitana concentrou 94,8% do total estadual (31,5 mil). O avanço nestes seis anos foi mais acentuado na Baixada, na capital e no Noroeste Fluminense. Em Guapimirim, o crescimento foi de 2.600%. Japeri teve aumento de 1.700%, Mesquita de 1.031% e Itaguaí de 1.000%

O alto índice de roubo de carga na região Metropolitana provoca o aumento de investimento em sistemas de gerenciamento de risco de transportes, ou seja, monitoramento, escolta, armada muitas vezes, e o próprio seguro. Para a transportadora gera um impacto de 12,35%, que é direcionado em cada carga. No caso do revendedor, que já recebeu o impacto do aumento do produto no fabricante e o aumento do frete e transfere para o consumidor.

Para se ter uma ideia do aumento dos custos o produto final pode ter um aumento de preço entre 30 e 40%.