Projeto, desenvolvido na Suécia, conta com parceria de um grupo de empresas do qual a Scania é uma das que apostam na viabilidade de se ter rodovias elétricas para o transporte de cargas.

A estrada elétrica já passou da fase de testes e se encontra agora em demonstração para comprovar que o sistema é viável. Inclusive, a Alemanha já aderiu a um acordo e tem intenção de implantar o sistema em trechos de rodovias no país.

A Scania tem dois caminhões preparados com pantógrafo e demais mudanças necessárias para operarem com eficiência e segurança no modo elétrico.

A pista de demonstração, com dois quilômetros de extensão, está localizada numa rodovia na cidade de Sandviken, a 200 km ao Norte de Estocolmo. O principal objetivo do projeto é redução do consumo de combustível fóssil e a consequentemente redução de emissões de CO2.

texto e vídeo João Geraldo, editor da Revista O Carreteiro, que viajou à Suécia a convite da Scania

*matéria completa você confere na edição de abril da Revista O Carreteiro