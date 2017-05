Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) computaram 2.762 roubos de cargas no Estado de São Paulo, sendo no mês de janeiro foram 844 roubos, fevereiro 865 e março 1.053. A Polícia Civil registrou 30 roubos de carga por dia no primeiro trimestre deste ano.

Na capital paulista, nos primeiros três meses do ano passado foram registrados 1.329 crimes do tipo. Neste ano, no mesmo período ocorreram 1.613 roubos de carga, um aumento de 21,3%.

Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 61% de toda a carga transportada no Brasil utiliza o sistema modal rodoviário, cenário que mostra a importância de ações contra roubos de cargas nas estradas brasileiras.