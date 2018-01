O roubo de cargas continua crescendo no País, sendo o Rio de Janeiro o estado que lidera as estatísticas. Em 2017 foram 10.599 ocorrências, 7,3% a mais que as 9.874 em 2016. Desse total, 5.371 ocorrências foram registradas na capital; na Baixada Fluminense, 3.167; em Niterói e São Gonçalo, 1.586, e no interior do estado, 475. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Na tentativa de minimizar essas ocorrências, a Secretaria Estadual de Segurança Pública criou o Grupo Integrado de Enfrentamento ao Roubo de Cargas, com a participação das forças de segurança do estado e da União, para combater esse tipo de crime. Em dezembro de 2017 houve uma redução de 13,2% no roubo de cargas no estado do Rio em relação ao mesmo período de 2016.

O roubo de cargas continua crescendo e trazendo prejuízo ao País. Entre 2011 e 2016, por exemplo, o prejuízo chegou a mais de R$ 6,1 bilhões.