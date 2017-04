Dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), de 2011 a 2016, apontou crescimento de 86% no número de roubo de carga no País, passando de 22 mil casos por ano.

Foram avaliados trechos da BR-116, entre Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, da SP-330, entre Uberaba e Santos, e da BR-050, entre Brasília e Santos.

Os prejuízos em 2016 chegaram a mais de R$ 1,4 bilhão, quase o dobro dos R$ 761 milhões registrados em 2011. Os números contabilizados pela Firjan desconsideram os estados do Acre, Amapá, Pará e Paraná, cujos dados não foram obtidos pela pesquisa.

O Brasil é considerado o 8º país mais perigoso em relação ao transporte de carga, segundo um comitê do setor de cargas no Reino Unido, que listou os 57 países em que é mais arriscado transportar mercadorias. No Brasil, o transporte de cargas é tão perigoso quanto no Iraque ou na Somália, países que mantêm conflitos armados há vários anos.