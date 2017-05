A safra deste ano, estimada em 220 milhões de toneladas, criou boas expectativas no mercado de vendas de caminhões pesados e extrapesados. No oeste da Bahia, por exemplo, concessionários se preparam para atender a demanda de colheita de 7,7 milhões de toneladas de grãos e fibras no Estado. Diante desse cenário, o mercado aposta na renovação de máquinas, caminhões, tecnologia e na infraestrutura de armazenagem e processamento dos grãos.

No caso da Bravo Caminhões e Ônibus, concessionária MAN Latin America, fabricante de caminhões e ônibus Volkswagen e MAN, localizada na Bahia, a aposta é na Bahia Farm Show, feira do agronegócio do Norte/Nordeste do Brasil. A concessionária espera incrementar o volume de negócios em 20% em relação a 2016.

Durante a feira, segundo o gerente de Vendas da Bravo Caminhões e Ônibus (filial Barreiras), Humberto Cruz, “apresentaremos veículos sob medida para a lida no campo: o VW 26.280 e o VW 31.330 (ambos 6×4), ideais para serviços pesados dentro das fazendas; o VW Delivery 8.160, com grande versatilidade para suporte operacional e o MAN TGX 29.480 (6X4), para escoação e transporte de grãos a médias e longas distâncias”, disse ele.