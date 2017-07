Realizado em pista com quatro quilômetros de extensão que simula todas as situações encontradas nas rodovias, o Truck Test se destaca como uma das atividades mais procuradas pelos motoristas na Feira do Carreteiro.

Trata-se de uma oportunidade que os profissionais da estrada têm para conhecer e experimentar os caminhões mais modernos produzidos atualmente no Brasil.

Os interessados em testar os caminhões, em pista de quatro quilômetros de extensão e com todas as variantes encontradas nas rodovias, é necessário apresentar CNH compatível com o veículo que pretendem dirigir.

Este ano participam as marcas Ford, Iveco (com os modelos Hi-Way), MAN (com o VW 25.420.) e Mercedes-Benz (Actros 2651 e2646, Atego 2430, Sprinter Chassi, Vito Furgão).