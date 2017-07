A Romaria de São Cristóvão e de Nossa Senhora Aparecida já é tradição na Feira do Carreteiro e um dos momentos mais esperados pelos motoristas e familiares. O motorista que quiser participar desse momento da Feira deve se dirigir com o seu caminhão ao Posto Arco Íris, em Roseria/SP, no dia 21/07 (sexta-feira), a partir das 11h30, preencher um cadastro e aguardar a saída do comboio prevista para as 13h.

Romaria

Endereço: Posto Arco Íris – Saída km82 da Dutra, Roseira/SP (passando o pedágio)

Horário: a partir das 11h30

Saída comboio: 13h

Feira do Carreteiro

Dias: 19,20 e 21 de julho, das 14 às 21 hs

Truck Teste: das 9 às 18 hs

Local: Basílica de Aparecida, km 71 da Via Dutra – Estacionamento grátis para caminhões