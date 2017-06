A Portaria Suroc nº 113, de 08 de junho de 2017, publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), estabelece orientações referentes aos prazos para a vinculação do adesivo do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). O prazo final para regularização de veículos suspensos, por conta do processo de recadastramento incompleto – devido a falta de vinculação do código (QR-Code) do adesivo à placa do caminhão – é 30 de junho de 2017.

Segundo a ANTT, os transportadores que não completarem o processo de identificação visual por falta da associação do código à placa terão os veículos excluídos de sua frota e deverão reiniciar todo o processo de recadastramento, inclusive com pagamento dos custos, a partir de 1º/7/2017.