Quando a coifa protetora da barra de direção se rompe, provoca a contaminação da graxa lubrificante por impurezas e compromete a segurança.

Estas impurezas em contato com o produto acentuam o desgaste do pino esférico do terminal podendo até ter o sacamento e, consequente, perda de dirigibilidade do veículo, podendo provocar acidentes de grandes proporções.

Confira as recomendações do gerente de qualidade e serviços da Nakata:

verificar a cada 5.000 Km se a coifa não está rasgada em toda a sua circunferência

verificar se o produto não tem folga

verificar se a barra está empenada ou ainda se existe folga e desgaste.

“Peças soldadas ou recondicionadas podem acarretar acidentes graves, pois qualquer movimento brusco ou buracos nas vias podem romper a peça, ocasionando a perda da direção. A folga na direção é facilmente percebida pelo motorista sendo necessária a verificação completa do sistema”, alerta.

O sistema de direção é composto pelas seguintes peças:

Caixa de direção

Coluna

barra lateral

barra de ligação

terminais de direção

Todos esses itens devem ser checados e trocados conforme a necessidade.