A Sascar e a TruckPad acabam de firmar parceria com objetivo de ampliar a oferta de cargas para os motoristas de caminhão e embarcadores. O projeto que começa a ser chamado de ‘Super Caminhoneiro’ funciona assim: o TruckPad busca as melhores cargas do mercado de fretes, junto aos embarcadores, que sempre necessitam de caminhoneiros mais bem qualificados. Isso quer dizer que procuram caminhões com boa manutenção, que obedeçam uma séria de requisitos e que tenham sistema de rastreamento por via satélite.

“O caminhoneiro que utilizar o nosso aplicativo, que tiver com o seu cadastro completo em nosso sistema e que tenha o rastreador Sascar, será oferecido com prioridade aos embarcadores. Ao motorista, que receber uma oferta de frete – que lhe agradar, basta clicar no botão ´quero carregar´ no aplicativo, que já será automaticamente contratado. Ele já vai ser contratado no ato e pode, imediatamente, já dirigir para o endereço de coleta da carga”, explica Carlos Mira.

Caminhões equipados com rastreador tem frete melhor, diz levantamento

Em recente levantamento feito à partir de uma grande base de dados de fretes oferecidos e contratados pelo mercado, observou-se que os embarcadores pagam um frete por quilômetro até 30% maiores quando necessitam de veículos com rastreamento por via satélite. Por conta desta realidade, os caminhoneiros autônomos também estão se atualizando e procurando instalar estes equipamentos em seus veículos.

Do outro lado, os embarcadores e empresas de transporte de cargas estão buscando baixar seus custos fixos, reduzindo assim sua frota própria e partindo para a contratação de transportadores autônomos de cargas para realizar suas operações logísticas. Neste novo cenário, existe a preocupação quanto à idoneidade e a qualificação dos caminhoneiros e seus veículos. Através da parceria Sascar & TruckPad, que cuida da avaliação e da certificação dos motoristas usuários do aplicativo, os embarcadores usuários da plataforma terão sempre acesso aos caminhoneiros já pré-qualificados pelo sistema.