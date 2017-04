A Scania acaba de inaugurar a maior concessionária da marca no mundo. Trata-se da nova sede da Brasdiesel, localizada em Caxias do Sul/RS, e que conta com conta com 50 mil metros quadrados de terreno e recebeu investimento total de R$ 50 milhões. A inauguração marcou também os 60 anos do grupo gaúcho, o primeiro representante da fabricante sueca no País. A marca anuncia novos investimentos, da ordem de R$ 70 milhões para o período de 2017-2019, que aumentarão para 139 os pontos de atendimento.

“São 60 anos de grandes conquistas para as duas empresas, que ajudaram a escrever a história do transporte no Brasil. Muito mais do que ter a maior concessionária Scania no mundo, esse feito comprova o compromisso da Brasdiesel em disponibilizar soluções de acordo com a necessidade de cada transportador. Nosso foco maior é o cliente, que ganhará muito mais em eficiência”, destacou Roberto Barral, diretor-geral da Scania no Brasil

Para comemorar os 60 anos, foi lançada uma série especial na cor exclusiva amarelo-ouro. Serão apenas 60 unidades de caminhões Streamline Highline com opções de motores de 400, 440 ou 480 cavalos de potência, em versões 4×2, 6×2 ou 6×4. O modelo comemorativo está equipado com central multimídia, Hill Hold (sistema que segura o veículo em aclives, impedindo que ele recue no momento da saída), freio auxiliar Scania Retarder e geladeira.

Outra novidade da Brasdiesel é o atendimento, desde outubro, de mais 131 municípios do norte do Rio Grande do Sul. Com a expansão, o Grupo passa a ter cobertura de 356 cidades, no total. Para cuidar dessas novas localidades serão abertas mais duas filiais – em Vacaria e Passo Fundo. A Brasdiesel ficará, então, com seis unidades. A nova matriz em Caxias do Sul, e as filiais de Ijuí, Lajeado e Garibaldi.

Conheça a estrutura da nova sede da Brasdiesel

Dos 50 mil metros quadrados, 16 mil metros quadrados são de área construída. A oficina tem capacidade para atender 30 conjuntos de caminhões com implementos (de diversos tamanhos), ou 90 cavalos mecânicos (sem estar com a carroceria). A reformadora pode receber 15 caminhões ao mesmo tempo para reparos mais específicos, e de acordo com o nível de gravidade do acidente.

O novo complexo está equipado com um reservatório de 350 mil litros para uso e reuso da água coletada da chuva. Duas estações de tratamento de efluentes em circuito fechado se encarregam de purificar e evaporar a água que é reutilizada e não volta ao meio ambiente. Toda a iluminação artificial (interna e externa) é feita 100% com lâmpadas LED, que reduzem o consumo de energia.

Há diversos pontos para a iluminação natural, por meio de claraboias, diminuindo a necessidade de luz elétrica durante o dia e, por consequência, o impacto ambiental. A empresa também investiu em aquecimento solar da água utilizada em lavatórios e rampas de lavagem de peças e veículos. Um novo equipamento adquirido é o evaporador de vácuo, capaz de tratar aproximadamente 2 mil litros por dia. A água com óleos, graxas e outros contaminantes fósseis passa pelo evaporador, que concentra essas substâncias nocivas e gera água limpa para reutilização na lavagem de peças. O reaproveitamento chega a 95%.

Outra exclusividade da nova Brasdiesel são as pontes rolantes com capacidade para cinco toneladas de carga, que leva as peças até a área de desmontagem e lavagem. Após o procedimento, as devolve ao setor de montagem. A nova oficina conta com quatro rampas de 30 metros de comprimento.