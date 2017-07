Depois de cinco anos na Suécia, Christopher Podgorski, retorna ao Brasil como presidente e CEO da operação industrial, da fábrica de São Bernardo do Campo/SP. Com isso, o executivo, que inicia seu 20.º ano de atuação junto à montadora, passa a ser o primeiro brasileiro no comando da Scania Latin America.

“Estou muito feliz por estar de volta, e honrado pela responsabilidade que me foi confiada, principalmente em um momento tão importante para a Scania. Hoje estamos em meio à introdução de novas tecnologias e soluções e passando por um excelente momento em território europeu. Além disso, temos forte atuação nos mercados constituintes do chamado BRIC, bem como em mercados importantes da América Latina, com desempenho destacado em países como Argentina, Chile e Peru”, afirma.

Podgorski disse ainda que o seu retorno acontece em um momento onde o Brasil mostra sinais de retomada mesmo que tímidos.

Em sua trajetória dentro da Scania, Christopher Podgorski ocupou, entre outros cargos, o de Diretor Geral da Scania Brasil. Em sua nova missão, ele tem como objetivo atender a produção para a América Latina e outros 30 mercados globais.

“Há muitas oportunidades na região para avançar em eficiência energética, na eficácia e segurança da logística de transportes, bem como a utilização de combustíveis renováveis, no qual a conectividade dos veículos e utilização dos recursos de digitalização serão de vital importância para alcançarmos nossa visão de liderança em transportes sustentáveis”, ressalta.