A Scania acaba de atingir a marca de 1.500 programas de manutenção flexível. Para 2018 a expectativa é que o plano atinja a marca de 50% das vendas dentre todos os programas de manutenção comercializados pela marca.

A Manutenção Scania com Planos Flexíveis é customizada para cada veículo individualmente, e, segundo a empresa, promete uma redução de até 16% no custo de manutenção, a cobrança é por quilometragem (se não rodou, não paga) e de acordo com faixas de consumo de combustível (se consumiu menos, paga menos); e o plano Standard funciona por adesão, com assinatura de prazo ilimitado e mesmo valor ao longo da vigência do programa.

A conectividade é a base de funcionamento da Manutenção com Planos Flexíveis, pois é por meio dos dados recebidos que a cobrança de cada caminhão é feita, além do próprio cálculo do plano e as próximas paradas. O sistema permite a conexão de informações feita por meio dos Serviços Conectados Scania, identificando diversos fatores como estilo de condução do motorista, velocidade média, consumo e intervalos de manutenção.

Outras vantagens apontadas pela empresa está o fato de saber o momento exato da parada preventiva, assim como tudo o que é necessário para a revisão conforme a operação de cada caminhão.

A Cordenonsi Gestão de Cargas, de Xaxim/SC, parceira da montadora, fechou e 2017, Serviços Conectados e da Manutenção com Planos Flexíveis. “Os planos flexíveis são uma revolução. A partir de agora só comprarei caminhão com esta modalidade”, diz Felipe Cordenonsi, gerente corporativo de Operações.