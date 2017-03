A Scania completa, em julho, 60 anos de mercado brasileiro. Para celebrar a data, a marca lança Edição Especial 60 anos, para homenagear o caminhão 113. Estão programadas também diversas ações e eventos, dentro e fora da fábrica de São Bernardo do Campo/SP para recontar a sua evolução e contribuição à história da indústria automotiva.

“Acreditamos, investimos e conquistamos um espaço na história da indústria e do transporte nacional. Somos movidos a desafios, e escolhemos esse momento para reforçar nossa jornada em direção a sermos parceiros para a transição para um sistema de transporte sustentável”, afirma Roberto Barral, diretor-geral da Scania no Brasil.

O executivo explica ainda que a fábrica de São Bernardo é um espelho da matriz, na Suécia, e única além dela que produz o veículo completo, com todos os componentes. Segundo Barral, celebrar as seis décadas de conquistas no país significa rememorar o passado com a perspectiva de futuro.

Atualmente a Scania conta com uma rede de concessionárias com mais de 120 pontos de atendimento, que cobrem todo o território nacional.

Edição Especial homenageia um clássico das estradas

A Edição Especial 60 anos traz uma homenagem ao lendário Scania 113, lançado em 1991. Para representar o 113 foram escolhidos os modelos R 440 (6×2, 6×4 e 8×2) e R 480 (6×4), de versões Highline Streamline. A cor é a mesma, a emblemática azul celeste do 113. Outra marca do antigo modelo e revivida são as icônicas faixas laterais nas cores rosa, lilás e roxa. São duas opções de aquisição, o pacote Clássico (faróis de xenôn, geladeira e outros atributos) e o Clássico Estilo (adicionando rodas de alumínio polido, volante e assentos de couro e painel color plus).

A Edição Especial 60 anos oferece condições diferenciadas de aquisição. O financiamento pode ser feito com entrada parcelada em até 12 vezes, limitada a 30%, e taxa de 1,29% ao mês. O valor do seguro tem desconto de 5%. Além de três anos de garantia com o programa de manutenção Standard (que inclui revisões previstas, e trocas de óleo, filtros em geral e lubrificações específicas).

A Scania disponibiliza na Edição Especial 60 anos, Serviços Conectados, que ajuda o transportador a fazer a gestão de sua frota por meio do uso inteligente de dados do veículo. O pacote integrado é o Análise, e válido por dez anos. Além de envio de diagnóstico remoto de falhas para o Scania Assistance, serviço 24 horas, que em caso de algum problema na viagem, o cliente terá um atendimento mais rápido e assertivo.

