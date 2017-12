Entre novembro de 2016 e 2017, a Scania comercializou 215 unidades do ônibus K 440 8×2. Do total, 93 unidades foram para o Grupo JCA, 15 para a Auto Viação Progresso, de Pernambuco, e o restante foi comprado por clientes pequenos e médios, em negócios pulverizados por todo o país.

A fabricante afirma estar de destacando no novo segmento de ônibus rodoviários, que permite utilizar nos modelos de chassis quatro eixos (tração 8×2),carrocerias de dois andares (DD) e 15 metros de comprimento. A solução 8×2 de 15 metros também vem puxando uma tendência. A logística de transporte e a nova regulamentação das linhas interestaduais estão levando os empresários rodoviários a escolher modelos mais rentáveis. Estão migrando da tração 6×2 para a 4×2 (de 14m e 50 lugares) e da 6×2 para o próprio 8×2.

O novo segmento foi criado após entrar em vigência a lei 13.281, que alterou pontos importantes do Código de Trânsito Brasileiro, em 2016. Entre eles, a permissão para a fabricação de ônibus rodoviários de até 15 metros, com tração 8×2. Antes, o tamanho máximo permitido do ônibus era de 14 metros. Foi um pedido das operadoras de transporte rodoviário de passageiros para viabilizar o cumprimento das novas exigências para o serviço. Entre elas, a obrigatoriedade da instalação de plataforma elevatória para cadeiras de rodas (postergada para julho de 2018) e do aumento de lugares para gratuidades (de 3 para 7).

Neste cenário, garantem mais lugares por veículo este importante um metro a mais (recupera o espaço reservado para a plataforma elevatória) e a adição de um andar superior, possível pelos quatro eixos da versão 8×2, que pode comportar uma carroceria Double Decker (DD).

“Este produto criou um novo nicho de mercado no qual o cliente precisa de um ônibus mais confortável e seguro para seu passageiro, e que seja rentável e econômico, para manter a competitividade e a saúde financeira da operação. Seja atuando em médias e longas distâncias em linhas rodoviárias ou para o turismo”, afirma Silvio Munhoz, diretor de Vendas de Ônibus da Scania no Brasil. “Em razão disso, o Scania K 440 8×2 DD se tornou referência para os clientes. Ele oferece a maior capacidade técnica para levar mais carga, e combina potência e torque com o menor custo por quilômetro rodado.”

De acordo com Munhoz, alguns clientes estão usando a dimensão maior no primeiro andar para tornar o ambiente ainda mais atrativo, com, por exemplo, poltronas mais confortáveis, mesas e aparelhos multimídia. “Em qualquer situação de aproveitamento do maior espaço do 15 metros, o investimento tem gerado um retorno positivo do passageiro após a viagem. O que torna a solução 8×2 rodoviária de 15m ainda mais eficiente, e expande seu potencial.”