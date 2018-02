A Scania acaba de anunciar parceria com a Haylion Tecnologies, empresa chinesa de tecnologia voltada ao transporte público, para o desenvolvimento de projetos de veículos autônomos, movidos a energia elétrica.

A montadora sueca e a companhia asiática se unirão no campo dos veículos movidos a combustíveis alternativos, principalmente no segmento de eletrificados, na condução autônoma e no transporte de ônibus urbano.

“Para a Scania, esta parceria oferece oportunidades únicas para contribuir e aprender com o rápido desenvolvimento destas inovações na China. Estamos ansiosos para combinar nosso conhecimento e perspectiva global com a experiência e os objetivos da Haylion Technologies”, diz Mats Harborn, diretor executivo do escritório estratégico da Scania China.

A A Haylion Technologies, juntamente com a Gortune Investment Co., estabeleceu uma equipe de especialistas em inteligência artificial, fabricação automotiva, comunicações e transportes públicos. Este time está concentrado em projetos de condução autônoma, verificação de seus conceitos e industrialização. O foco principal da Haylion é criar soluções abrangentes para o transporte público por meio de ônibus eletrificados, autônomos e conectados.