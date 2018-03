A Scania acaba de anunciar que até 2025 pretende reduzir em 50% as emissões de CO² em suas operações globais e em seus fluxos de logística de transporte terrestre na Europa e na América Latina.

Para isso, a montadora informou que vai otimizar ainda mais seus processos de produção, melhorando a eficiência energética e convertendo sua geração atual para fontes renováveis. Em 2017, a Scania anunciou o compromisso de mudar seus processos para eletricidade e meios livres de combustíveis fósseis até 2020.

“Temos uma visão de longo prazo para implantar operações de carbono zero. Para alcançar nosso objetivo, estamos nos desafiando a reduzir as emissões de CO² em 50% em todas as nossas operações globais até 2025, diz Ruthger de Vries, vice-presidente executivo de produção e logística. O executivo diz ainda que as próprias operações logísticas são, em muitos aspectos, um laboratório para testar novas ideias .