A Scania comercializou 50 programas de manutenção Premium para a Risa S/A e fechou 2016 com a maior venda de planos dessa categoria no ano. A negociação foi coordenada pela Casa Scania Alpha Máquinas. O diretor de Serviços da Scania no Brasil, Fábio Souza, explica que em 2016, do total de vendas das cinco categorias de programas de manutenção oferecido pela empresa, a representatividade do Premium chega a quase 30% do portfólio.

Frota da Risa roda 90 mil km por ano

A frota que vai utilizar todos os benefícios do programa Premium foi adquirida em 2014. São 50 modelos R 440 6×4 que transportam grãos e fertilizantes com composições de nove eixos (rodotrem) e atuam nos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí. Os veículos rodam cerca de 90 mil km por ano.

O destino mais comum – 90% das viagens – é o Porto de Itaqui, em São Luís (MA). De lá, a soja e o milho são exportados para a China, o principal mercado externo da empresa, e fertilizantes também são importados e transportados para abastecer os três Estados.

“Agora, podemos planejar melhor nossos gastos mensais. O plano também garante a mão de obra da concessionária e desafogará nossa oficina. O uso das peças originais nos traz tranquilidade, segurança e maior durabilidade do produto, além de garantir maior valor de revenda. Vamos manter a frota rentável por ainda mais tempo”, explica Allan Henrique Gorgen, diretor de Operações da Risa S/A.

Conheça o programa Premium