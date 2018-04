Quando achávamos que era apenas exclusividade do Svempa personalizar caminhões da marca Scania com primor, chega um time de customizadores da África do Sul para provar que também podem caprichar nos veículos do grifo.

O novo caminhão Scania, que ganhou o nome Kivara, na visão da Bayside Truck and Trailer Solutions tinha que ter aparatos tecnológicos e um design inovador. O caminhão não possui retrovisores e no lugar deles recebeu um kit eletrônico de câmeras e monitores.

Com relação ao desenho, esse chassi 6×4 recebeu faróis do ônibus Scania Touring, nova grade e para-choque com pegada mais esportiva, mas ainda assim sendo possível identificar que se trata da nova linha, lançada em 2016 na Suécia.

O motor é a cereja do bolo, já que desenvolve 900 cv. É o mesmo motor utilizado pela divisão de barcos da fabricante nórdica. E para dar mais ‘vida’ ao motor, o R900 ganhou um sistema diferenciado de escape que passa por debaixo do chassi, além de dois tanques de nitro localizado atrás da cabine. O interior foi completamente refeito dando espaço a um kit som de alta potência.

A Time Link Cargo, que encomendou o serviço, pagou € 244.000 pela obra-prima, algo perto de R$ 1 milhão, sem contar os impostos cobrados por aqui.

E, a propósito, o nome Kivara é a junção dos primeiros nomes dos dois filhos do proprietário do veículo. A transportadora Time Link Cargo é a maior frotista de Scania V8 na África do Sul. E todos são personalizados!

por Andrea Ramos