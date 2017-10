Após demonstrar diversos pacotes de s litros erviços e pós-vendas, a Scania focou também na área de produtos na Fenatran.

Durante o evento, a fabricante mostrou o Heavy Tipper, o Scania especialista no segmento de mineração. No entanto, uma das maiores atrações do estande da marca do grifo foi o R 620 6×4 V8 “Super Rodotrem” preparado para receber composições de até 11 eixos e até 91 t de carga.

Com motor V8 de 16 litros e 620 cv de potência e 305 mkgf de torque, o caminhão é indicado para operações canavieiras e agrícolas.

