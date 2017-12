Dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) mostram que no acumulado de 2017, de janeiro a novembro, foram emplacadas 2.572 unidades do Scania R440, rendendo ao modelo participação de 15,4%. Na primeira quinzena de dezembro, o R 440 continua dominando as vendas da indústria. “Ele também foi o campeão de 2016, na categoria dos pesados, com 1.905 unidades”, afirma Roberto Barral, diretor-geral da Scania no Brasil.

O R 440 tem motor 13 litros de 440 cavalos e é oferecido nas configurações de rodas 4×2, 6×2, 6×4 e 8×2 para longas distâncias com baú, sider, carga seca, contêiner, tanque e cegonha, entre outros implementos.