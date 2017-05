De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o caminhão R 440 da Scania fechou o primeiro quadrimestre do ano na liderança da categoria de pesados. Entre de janeiro a abril deste ano, foram emplacadas, 604 unidades.

O ranking da Fenabrave, dos 10 veículos pesados mais emplacados, ainda conta com mais três Scania: G 440 (205 unidades), P 310 (179) e R 480 (120).

Já no balanço do quadrimestre, a Scania vendeu 1.407 unidades na faixa em que atua, acima de 16 toneladas, que abrange os caminhões semipesados e pesados. Crescimento de 11,3% em comparação ao mesmo período de 2016 (1.264 unidades). A participação subiu de 12,2% para 17,5% (a maior crescente dentre os concorrentes).

No segmento dos pesados, a marca vendeu 1.191 unidades. Alta de 10,2% em relação aos 1.081 modelos comercializados de janeiro a abril do ano passado. Enquanto que o mercado caiu 14,4%. A participação passou de 19,6% para 25,2% (maior evolução entre os competidores). Nos semipesados, as 216 unidades propiciaram um acréscimo de 18%, no comparativo com os 183 veículos de 2016, e foram na contramão da queda de 32,4% da categoria. A participação subiu de3,8% para 6,6%.