Gosta de transporte? A Scania está promovendo uma exposição dos 60 anos da empresa no Brasil com fotos históricas e caminhões icônicos da marca. O local escolhido é a escola técnica Senai Conde José Vicente de Azevedo, localizado no bairro do Ipiranga, primeiro a receber a montadora.

A exposição “Pensar no futuro, mas sem esquecer o passado” será realizada entre os dias 28 de junho e 1º de julho.

Esses veículos sairão em carreata pelas ruas do Ipiranga, passando por importantes pontos do bairro, como o Museu do Ipiranga, com destino à fábrica de São Bernardo do Campo. O trajeto percorrido simbolizará a transição da Scania para a sua atual cidade no ABC Paulista, onde está desde 1962.

“Voltar ao bairro onde tudo começou como Scania-Vabis é uma forma de mostrar como é importante olhar para o passado e com ele incentivar as futuras gerações. Esse é o nosso objetivo, mostrar aos alunos do Senai e a comunidade o quanto melhoramos até hoje e instigá-los a pensar no quanto podemos evoluir”, diz Rogério Rezende, diretor de Assuntos Institucionais e Governamentais da Scania Latin America.

Na noite do primeiro dia, os convidados da empresa sueca e do SENAI-SP poderão acompanhar a cerimônia de abertura da exposição, além de uma homenagem a um colaborador da Scania e ex-aluno da escola. A Scania formalizará a doação de um caminhão para a unidade do Ipiranga que poderá ser usado por professores e alunos nos cursos de Aprendizagem Industrial, Técnico e Superior, além dos cursos de qualificação, aperfeiçoamento e especialização profissional.

Os frequentadores da instituição poderão conhecer de perto alguns modelos como o L76 de 1960, o Série 4 T124 que foi um dos últimos “bicudos” no país, e a edição especial produzida em comemoração aos 60 anos no Brasil, inspirado no icônico 113H.

Nos dias 29 e 30 de junho, colaboradores da Scania promoverão palestras sobre gestão e carreiras, combustíveis alternativos e a evolução dos motores.

Confira:

Exposição Scania 60 anos

Data: 29 a 30 de junho (Apenas para alunos e funcionários do Senai) e 1º de julho, das 8h às 18h (aberta ao público).

Local: Senai Conde José Vicente de Azevedo, R. Moreira de Godói, 226 – Ipiranga, São Paulo.