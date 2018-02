Diferente dos últimos quatro anos, nos quais apenas o agronegócio foi o principal gerador de cargas rodoviárias no País, agora o setor industrial também já sinaliza crescimento, e vai alavancar ainda mais as vendas de veículos de carga este. A Avaliação é do diretor de vendas de caminhões da Scania Brasil, Ricardo Vitorasso, ao informar que o início de 2018 foi marcado por grandes vendas de lotes de caminhões Scania semipesados e pesados, para transportadoras que estão renovando suas frotas.

De acordo com Vitorasso, no total acima de mil caminhões, aproximadamente 700 unidades já foram entregues para empresas de transporte como o G10, Transmarone, Jolivan, Tombini, Kothe e Cavalinho, entre outras. As vendas se referem a negociações iniciadas na Fenatran, em outubro passado. “Todos esses clientes que compraram estão renovando e parte dos veículos – mais de 200 unidades – são equipadas com os novos motores de 450 e 510cv”, acrescentou o executivo, cuja expectativa é que este ano o mercado de caminhões acima de 16 toneladas de PBT cresça no mínimo 30%.

O destaque do executivo em relação ao volume de caminhões com a nova motorização em razão de serem da nova família de motores que vai equipar os modelos pesados da marca que chegarão ao Brasil, em data não revelada pela empresa. Devido à alta pressão de injeção de diesel e outras melhorias técnicas, esses novos propulsores – que na Europa atendem à norma de emissões Euro 6 – apresentam consumo de combustível até 5% abaixo dos motores atuais da marca.

“Esses motores fazem parte do conceito de evolução continua dos produtos Scania e têm potencial para atingir índices ainda melhores que o campeão de vendas da marca, o Scania R-440”, ilustrou. Lançado em 2013, o R-440 já tem mais de 28 mil unidades comercializadas, superando até mesmo o R-113 um dos modelos mais vendidos pela Scania no Brasil. Diante das vantagens proporcionadas pelos novos motores, é esperado pela Scania que o próprio cliente comece a substituir o R-440 pelo R-450.

O executivo de vendas destaca também o desempenho dos modelos semipesados da linha P no mercado brasileiro durante o ano passado. Equipado com motor de 9 litros a partir de 250cv, os modelos P têm maior foco em atividades de distribuição urbanas, regionais. “Em 2017 a Scania cresceu 21,5% em participação no segmento, e o carro-chefe de vendas da linha P foi a versão 8X2”, disse Vitorasso, lembrando que esse é um caminhão que tem como público o motorista autônomo, segmento puxado por operações com baú e sider, principalmente.

PLANOS DE MANUTENÇÃO

Outra aposta de crescimento da Scania é nos planos de manutenção, principalmente nos chamados “flexíveis”, para os quais há expectativa que cheguem a representar metade das vendas dos programas de manutenção no País até o final deste ano. O otimismo da empresa se deve em razão da personalização dos produtos, como a mensalidade variável, por exemplo, pela qual o transportador paga apenas pela quilometragem que rodar.

“Colocamos no mercado de transporte brasileiro no patamar de personalização da operação, isso é, conseguimos oferecer serviços individualizados e com pagamento que varia de acordo com a necessidade de cada caminhão”, disse Gustavo Andrade, gerente de portifólio de serviços. Andrade reforçou que a Scania confia na eficácia desse produto, pois sabe que essa preocupação com cada detalhe da operação do cliente é uma exclusividade da empresa.

A base de funcionamento da Manutenção com planos Flexíveis é a conectividade, porque a cobrança do é feita por meio dos dados recebidos do caminhão, assim também o cálculo do plano e as paradas do veículo. “Conseguimos oferecer um pacote de soluções que traz resultados imediatos e reais, como, por exemplo, a redução do tempo de parada na oficina, menos emissão de CO2 e o próprio custo da manutenção”, explicou Andrade.

De acordo com Roberto Barral, vice-presidente de operações da Scania no Brasil, atualmente a empresa conta com pouco mais de 8 mil veículos conectados em todo o País. “Esse posicionamento é uma quebra de paradigma no mercado de transportes nacional e continuará na nossa estratégia durante 2018, junto com as demais ferramentas dos Serviços Conectados”, concluiu.