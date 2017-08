A AB Triângulo do Sol, em parceria com o Sest Senat Araraquara, realiza mais uma edição do Usuário na Via. A ação acontece hoje (24/08) das 8h30 às 13h, no Posto Bambina (km 268 – Sul da Rodovia Washington Luís (SP-310). O objetivo é conscientizar os motoristas sobre a importância dos cuidados com a saúde pessoal, visando à condução segura dos seus veículos. Durante as atividades, os participantes farão testes rápidos de saúde, como exame de glicemia e aferição da pressão arterial, receberão orientações para um trânsito mais seguro e ganharão brindes e materiais educativos sobre o tema.

Estimativas apresentadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na Suíça, e divulgadas pela Folha de S.Paulo em maio de 2016, revelam que o Brasil apresenta uma taxa de 23,4 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes. O país tem o quarto pior desempenho do continente americano, atrás de Belize, República Dominicana e Venezuela – campeã de acidentes na região com 45,1 mortes por 100 mil habitantes.

A OMS também estima que o número de mortos nas estradas em todo o mundo pode chegar a 1 milhão por ano até 2030. De acordo com a organização, essa projeção mundial de vítimas fatais de acidentes automobilísticos tem um peso maior nos países de baixa e média renda, como o Brasil.

Ainda segundo o estudo, os acidentes automobilísticos são a nona maior causa de morte no mundo para a faixa etária entre 15 e 69 anos.