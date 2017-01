A segunda edição da pesquisa online realizada pelo Mercado Livre Classificados, em parceria com a Nicequest, com brasileiros interessados no segmento de caminhões, revela que praticamente metade (49%) pretende comprar um caminhão. Desse total, 42% querem adquirir o novo veículo nos próximos 12 meses. Foram ouvidos 727 internautas do Brasil inteiro entre os dias 7 e 15 de junho de 2016.

A pesquisa revelou que 89% buscam caminhões seminovos e apenas 11% tem a intenção de adquirir um modelo 0km. No momento da escolha do novo caminhão, o estado geral de conservação é considerado o item mais importante, seguido de disponibilidade de peças no mercado e potência do motor.

Para o diretor do Mercado Livre Classificados, o custo-benefício gerado pelo comprador de um seminovo é significativo. “Por um valor mais acessível, o caminhoneiro consegue um veículo com desempenho e potência de motor similar a um modelo 0km e, muitas vezes, com opcionais e características que um caminhão 0km não teria. A internet, por sua vez, facilita a busca e a comparação de diferentes modelos antes de fechar a compra pessoalmente”, diz.

Em relação ao valor a ser investido para trocar ou comprar um caminhão, a maioria (71%) aponta que irá investir de R$ 51 mil a R$100 mil; 23% entre R$ 101 mil e R$ 200 mil, e 4% entre R$ 201 e R$ 300 mil. Esse investimento será feito por meio de financiamento (34%), mesma parcela dos respondentes que ainda não se decidiram pela forma de pagamento.

Outro item revelado pela pesquisa é a marca “dos sonhos” para os caminhoneiros. Em primeiro lugar está a Mercedes-Benz, indicada por 28% dos internautas. A Scania surge em segundo, com 23% das menções; seguida pela Volvo (18%) e Volkswagen (16%). Na edição anterior da pesquisa, a Scania aparecia apenas na quarta posição. Entre os motivos de admiração estão: a história da marca; bom serviço pós-venda, design inovador e melhores preços e motores.

A internet é fundamental no processo de compra de um caminhão, principalmente, para a comparação de preços, citada por 64% dos respondentes, e para a pesquisa de marcas e modelos, mencionada por 58%. Entre as razões para a compra ter sido iniciada online estão: variedade (50%), menor preço (27%) e comodidade (28%). Atualmente 84% dos usuários de caminhão estão conectados à internet por meio de smartphones. O aplicativo Google Maps é o mais utilizado (62%); logo depois estão o GPS tradicional (33%) e o Waze (25%).

Confira mais pontos interessantes da pesquisa:

A comodidade é destaque no processo de venda de um caminhão pela internet. 47% dos vendedores decidiram anunciar online o caminhão pela comodidade. Os outros motivos são: ‘tem mais variedade’ (38%) e ‘é mais rápido’ (25%);

96% apontam a experiência de comprar/vendar/buscar na internet como Muito Positiva ou Positiva;

50% afirmam utilizar as redes sociais para maximizar as vendas de seus caminhões, e 48% também para comunicar a familiares, amigos e pessoas próximas.

