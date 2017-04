O Sest Senat acabada de anunciar a expansão do projeto “Simulador de direção SEST SENAT – Eficiência e Segurança no Trânsito” para mais oito unidades, em dezembro. As cidades a serem contempladas são Boa Vista (RR), Curitiba (PR), Piracicaba (SP), Belém (PA), Campos dos Goytacazes (RJ), Florianópolis (SC), Pouso Alegre (MG) e Chapecó (SC) . As inaugurações começam já no dia 1º de dezembro e seguem até dia 21.

A diretora-executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, destaca que, entre as vantagens do simulador, está a possibilidade de se preparar os profissionais para lidar com novas tecnologias embarcadas. Segundo ela, isso os torna mais preparados para encarar os desafios atuais da profissão. “Quando ele se formou profissional, era uma realidade. Ao longo do tempo ela foi se modificando. Então nós precisamos estar antenados a essa evolução, melhorar nosso sistema de capacitação profissional, para atender às necessidades do mercado atual”, explica.

Ao todo, 60 Unidades irão oferecer cursos com o Simulador de Direção. Ao longo de três anos, a expectativa é qualificar 50 mil motoristas.

O Distrito Federal foi o primeiro a receber o simulador, em agosto deste ano. Na unidade de Samambaia foi construída uma sala específica para o treinamento com sistema de som e imagens digitais.

Confira a agenda de inaugurações:

Boa Vista (RR) – 01/12

Curitiba (PR) – 02/12

Piracicaba (SP) – 07/12

Belém (PA) – 12/12

Chapecó (SC) – 13/12

Campos dos Goytacazes (RJ) – 15/12

Florianópolis (SC) – 19/12

Pouso Alegre (MG) – 21/12

Fonte: Sest Senat