1 DIABETES

O diabetes é provocado pela deficiência de produção ou de ação da insulina. As principais consequências para aqueles que não sabem ser portadores da doença, ou mesmo os que sabem mas não realizam o tratamento correto, são a possibilidade de uma crise de hipoglicemia (baixo nível de açúcar no sangue) ou hiperglicemia (excesso de açúcar no sangue).

No caso dos carreteiros, profissionais que passam boa parte do tempo dirigindo, uma dessas crises pode comprometer a segurança. Entre os sintomas estão tremedeira, desequilíbrio, perda de coordenação, tontura, sonolência e visão embaçada. Essas situações podem levar o indivíduo a perder o controle do veículo e provocar acidente.