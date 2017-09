Entre janeiro e agosto desse ano foram entregues ao mercado 35.505 unidades de implementos. O número é 14,37% menor que as 42.629 unidades emplacadas no mesmo período do ano passado.

Apesar da retração, a Anfir acredita em uma retomada gradual dos negócios a partir do setor Pesado.

Outro fator animador são os seis segmentos de mercado do setor de Reboques e Semirreboques (Pesados) apresentaram variação positiva de emplacamentos de janeiro a agosto de 2017 sobre o mesmo período do ano passado. São eles Baú Carga Geral, Carrega Tudo, Baú Frigorífico, Baú Lonado, Tanque Carbono e Tanque Alumínio.

Os segmentos Basculante e Dolly apresentaram variação negativa menor que 1%: 0,71% e 0,70% respectivamente.

As vendas de implementos rodoviários são um dos termômetros da atividade de negócios do Brasil porque representam as oscilações na economia. Isso significa que a retomada do crescimento nos mais variados setores acarreta em aumento de atividade para a indústria de implementos rodoviários.

“Precisamos de medidas que ajudem a aquecer a economia como um todo”, afirma Alcides Braga, presidente da ANFI.

Para o presidente da ANFIR é preciso a criação de um cenário mais favorável ao acesso ao crédito. “É nesses momentos que a ação do BNDES dando suporte à indústria seria decisiva para o País”, afirma Braga.

O mercado de Reboques e Semirreboques registrou retração de 8,14% de janeiro a agosto de 2017. No período foram emplacados 15.290 produtos ante 16.645 no mesmo período de 2016. No setor Carroceria sobre Chassis a queda apurada chegou a 18,35%.