O setor de implementos rodoviários segue em ascensão. Dados divulgados recentemente pela a ANFIR- Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários-, mostram que no primeiro trimestre foram emplacadas 17.581 unidades, 53,28% a maiis que as 11.470 comercializadas no mesmo período do ano passado. “Isso mostra um resultado consolidado de recuperação no primeiro trimestre com tendência a continuar ao longo do ano”, afirma Alcides Braga, presidente da associação.

No primeiro trimestre de 2018 o segmento de Reboques e Semirreboques (Pesados) apresentou variação positiva de 76,76%. No período foram emplacados 8.670 produtos contra 4.905 unidades nos primeiros três meses de 2017.

O segmento de Carroceria sobre Chassis (Leves) entregou ao mercado interno 8.911 unidades de janeiro a março deste ano ante 6.565 produtos entregues no primeiro trimestre de 2017. Dessa forma, o segmento também registrou crescimento de 35,73%.

Para o diretor executivo da associação, Mario Rinaldi, a curva positiva no mercado de implementos rodoviários é um termômetro importante para toda a atividade econômica. “A venda dos produtos do setor só se concretiza quando há negócios envolvidos”.