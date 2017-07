Dados da Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviário mostram que entre janeiro e junho de 2017 houve um recuo de 14,45% no emplacamento de reboque e semirreboques. No total foram entregues ao mercado 10.802 unidades contra 12.626 produtos no mesmo período de 2016. Cinco segmentos apresentaram variação positiva: Baú Carga Geral, Transporte de Toras, Bau Frigorífico, Bau Lonado e Tanque Carbono.

No mercado de Leves (Carroceria sobre Chassis) a queda registrada foi de 24,50%. No primeiro semestre de 2017 foram emplacados 14.510 produtos contra 19.219 em igual período do ano passado,

A indústria de implementos rodoviários entregou ao mercado em 2017, no período de janeiro a junho, 25.312 produtos ante 31.845 unidades do primeiro semestre de 2016. Isso representa retração de 20,51%. “Mesmo com resultado ainda negativo já se observa uma certa melhora porque a queda com relação a 2016 está diminuindo”, diz Mário Rinaldi, diretor Executivo da ANFIR.

Para o presidente da associação, Alcides Braga, o BNDES deve ter um papel mais ativo no momento atual de retomada da economia. O posicionamento da instituição é fundamental para dar sustentação ao crescimento econômico.

“O PIB influencia os negócios e precisamos de uma política que envolva o BNDES para que os indicadores possam voltar ao nível de 2013”, afirma. O desempenho da indústria de implementos rodoviários é diretamente ligado ao crescimento ou não dos negócios nos demais setores da economia brasileira.