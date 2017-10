Durante a participação na Fenatran, o presidente da Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviário, Alcides Braga, afirmou que o aumento gradual no volume mensal de emplacamentos deve resultar em recuperação do mercado já este ano, mesmo que seja um resultado tímido.

A cada trimestre, segundo dados da ANFIR, a diferença com relação ao mercado do ano anterior tem sido reduzida. No primeiro trimestre a queda foi de 26,82%, passando para 20,51% no encerramento do semestre e 13% no consolidado de nove meses.

“A retomada está acontecendo lentamente e somada ao impulso natural que temos no ambiente da Fenatran podemos fechar com resultado positivo de até 5% sobre 2016”, estima Braga. Isso significa emplacar aproximadamente 65 mil unidades ante 61.996 produtos registrados em 2016.

A Anfir também aproveitou a sua participação no evento para promover a Rodada de Negócios com importadores latino-americano, em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

A lista dos países participantes da Rodada de Negócios são Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, Peru e Uruguai. No total são 15 empresários de transporte que conhecerão de perto a indústria de implementos rodoviários brasileira.

Em relação a exportação o resultado é negativo em 4,75%. De janeiro a agosto de 2017 foram exportadas 2.426 unidades contra 2.547 produtos no mesmo período de 2016. “A Rodada de Negócios poderá trazer mais oportunidades para a indústria abrindo caminhos nos países da América Latina”, explica Mario Rinaldi, diretor Executivo da ANFIR.