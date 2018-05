Nos primeiros quatro meses do ano, a Anfir (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários) contabilizou 24.591 unidades emplacadas contra 15.428 produtos em igual período em 2017. Com isso, a indústria do setor teve crescimento na ordem de 59,39% entre janeiro e abril deste ano.

“Esses números indicam que a retomada segue em seu curso e a indústria poderá recuperar uma parte de suas perdas acumuladas ainda este ano”, afirma Norberto Fabris, presidente da Anfir.

O segmento que mais apresentou alta foi o de reboque e semirreboque com alta de 83,8%, enquanto o setor de carroceria sobre o chassi apresentou variação positiva de 41,1%.

De acordo com levantamento da Anfir, as quatro quedas sucessivas de mercado (veja box a seguir) resultaram em perdas que correspondem a cerca de dois terços do mercado doméstico considerando o total apurado em 2013. Na ocasião o volume de emplacamentos chegou a 177.876 unidades, enquanto no ano passado o total entregue ao mercado foi de 60.497 unidades. “Foram tempos muito difíceis e que estão sendo superados aos poucos porque toda queda é rápida assim como toda retomada é lenta”, comenta Fabris.

BOX

Nas comparações entre os períodos o quadro de queda é o seguinte:

2017 sobre 2016 o recuo foi de 2,42%

2016 sobre 2015 o recuo foi de 29,8%

2015 sobre 2014 o recuo foi de 44,76%

2014 sobre 2013 o recuo foi de 10,22%