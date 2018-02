O mercado de implementos rodoviário continua em recuperação. Em janeiro, as foram 53,1% superiores ao mesmo período de 2017. A indústria entregou 5.331 unidades ao mercado ante 3.482 produtos no primeiro mês do ano passado.

“O primeiro mês do ano costuma ser um período de vendas menores porém estamos saindo da crise e o reflexo é esse desempenho elevado em comparação ao exercício anterior”, afirma Alcides Braga, presidente da ANFIR- Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.

Outro ponto importante são as entregas de implementos rodoviários correspondentes às vendas realizadas durante a edição 2017 da Fenatran. No evento 23 empresas associadas à entidade negociaram em torno de 150 unidades do segmento Carroceria sobre chassis e 2 mil produtos no segmento Reboque e Semirreboque.

No segmento Pesado (Reboques e Semirreboques) foram emplacados 2.391 produtos ante 1.467 unidades em janeiro de 2017. Isso representa variação positiva de 62,99%.

Já no setor de Leve (Carroceria sobre Chassis) foram entregues ao mercado 2.940 produtos contra 2.015 vendidos em igual período de 2017. Isso representou variação positiva de 45,91%. “