Dados da Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários – aponta retração de 30,42% nos dois primeiros meses de 2017 no setor. Entre janeiro e fevereiro de 2017 foram emplacados 6.619 implementos rodoviários ante 9.513 do mesmo período do ano passado.

O segmento de Pesados (Reboques e Semirreboques) recuou 22,49% no primeiro bimestre de 2017 com relação ao mesmo período do ano passado. Em números foram emplacados 2.753 unidades contra 3.552 produtos no mesmo exercício de 2016. Já no setor de Leves (Carroceria sobre chassis) foram entregues ao mercado 3.866 produtos no primeiro bimestre do ano ante 5.961 no mesmo período de 2016, o que representa queda de 35,15%

O presidente da Anfir, Alcides Braga, explica que o transporte da safra brasileira de grãos deverá trazer algum alento à indústria. Nesse caso, os efeitos positivos seriam sentidos, mesmo que timidamente, no segmento de Reboques e Semirreboques.

“O setor de Carroceria sobre Chassis poderá se beneficiar a partir de julho se houver a esperada retomada da atividade econômica também nos centros urbanos”, avalia.

A ANFIR estima que o setor fabricante de implementos rodoviários poderá fechar o ano com desempenho positivo de aproximadamente 10%.