MAN Latin America registrou crescimento de 10% no faturamento da área de Peças e Acessórios em 2016 em relação ao ano anterior. A empresa acredita que o resultado é fruto do investimento de R$ 2 milhões no Centro de Distribuição de Peças em Vinhedo/SP.

O setor de Peças e Acessórios é responsável por enviar e comercializar peças e componentes de reposição para abastecer a rede de mais de 150 concessionárias em todo o Brasil, além dos cerca de 30 países para os quais a empresa exporta seus veículos.

Antes de chegar a cada uma das concessionárias da MAN Latin America, cada componente de reposição segue um percurso estrategicamente estabelecido, que garante que a peça esteja no lugar e tempo certo para os veículos VW e MAN.

“Realizamos uma reestruturação operacional do centro logístico, além de modernizar equipamentos e processos internos, sempre com foco na busca da excelência no atendimento dos clientes dos veículos MAN e VW. O resultado são peças com o melhor custo-benefício e que chegam rapidamente aos mais distantes pontos de vendas ”, comenta Osmany Baptista, gerente executivo de operações de Peças e Acessórios.