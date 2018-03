Dados divulgados pela Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários -mostram que o setor de implementos continua em recuperação. Em janeiro e fevereiro foram emplacados 10.687 produtos ante 6.634 unidades no mesmo período de 2017. Isso representa variação positiva de 61,09%.

O segmento de Reboques e Semirreboques registrou crescimento de 87,8%. Em dois meses foram emplacados 5.179 produtos contra 2.753 unidades no primeiro bimestre de 2017.Já no setor de Carroceria sobre Chassis foram comercializadas 5.517 unidades. No mesmo período de 2017 o segmento entregou 3.881 produtos o que representa crescimento de 42,15%.

Alguns fatores são apontados como favoráveis para a recuperação dos negócios. O fim da recessão assim como a circular 43 do BNDES que ampliou para as micro, pequenas e médias empresas a parcela financiável para aquisição de implementos rodoviários em até 100% do seu valor são dois deles. Além disso, a queda na taxa Selic provocou também a queda da taxa de juros e fez voltar uma modalidade que há tempos não crescia, o CDC.

“Os reflexos da recuperação da economia estão sendo sentidos no setor como se previa”, diz Alcides Braga, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. “O fim da recessão de dois anos, apontado pelo IBGE, deve melhorar o ânimo geral da economia reforçando ainda mais essa espiral positiva de resultados”, completa.