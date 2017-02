A área de lubrificantes da Shell fez uma ação inusitada com os motoristas de caminhão em um posto Shell de Guarulhos/SP. A empresa convidou a dupla sertaneja Rionegro & Solimões a passar um dia no posto, pedindo carona para aqueles profissionais que fizessem a troca de óleo com Shell Rimula no local.

A ação faz parte da campanha “Shell Rimula – Enfrentar distâncias é mais fácil quando você tem com quem contar”.