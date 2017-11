Após demonstrar em junho de 2016, o primeiro sistema de rodovia eletrificada (eHighway) nas estradas públicas na Suécia – que opera em um trecho de dois quilômetros da rodovia E16 a norte de Estocolmo até 2018 – agora é a vez de levar o sistema para a cidade de Carson, na Califórnia, Estados Unidos.

Três caminhões, sendo um elétrico movido a bateria, um elétrico a gás natural e um híbrido a diesel estão operando em um sistema de catenária em um trecho de uma milha (1,6 km) nas pistas norte e sul da South Alameda Street, desde a East Lomita Boulevard até o Canal Dominguez, em Carson.

O sistema fornece energia elétrica aos caminhões e permite operar caminhões fora das seções eletrificadas da infraestrutura. De acordo com a empresa, o sistema deve reduzir o consumo de combustível fóssil, os custos operacionais do caminhão, as emissões de gases causadores de poluição atmosférica, gases tóxicos e CO2 e ajudará a atender a demanda cada vez maior do transporte rodoviário de mercadorias.

O objetivo deste projeto específico é mostrar como funciona o sistema eHighway na operação de caminhões em vias públicas nos Estados Unidos e elaborar mais aplicações para iniciativas de maior escala no futuro.

“Todos os dias, os americanos dependem dos produtos e serviços transportados por caminhões. Esse meio de transporte deve dobrar as emissões de CO2 no mundo todo até 2050”, disse Roland Edel, Diretor de Tecnologia da Divisão de Mobilidade da Siemens, “a nossa tecnologia eHighway tem a capacidade de dupla eficiência em comparação aos caminhões a diesel convencionais, reduz o consumo de energia pela metade e a poluição atmosférica local nas áreas próximas dos maiores portos da América.

Estão planejados três testes de campo da tecnologia eHighway em rodovias alemãs para iniciar a operação em 2019.