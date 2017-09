O Grupo Volvo acaba de lançar na internet simulador para ajudar as empresas de transporte a identificar o grau de segurança viária em que se encontram. A ferramenta, que pode ser acessada no portal do PVST (Programa Volvo de Segurança no Trânsito), ajuda o transportador a reconhecer o nível de atendimento dos requisitos da ISO 39001, norma internacional que regulamenta as ações de gestão da segurança de tráfego viário. O Brasil é um dos países com maior número de mortes e acidentalidades no trânsito do mundo, com uma média de 17,5 mortes por dia somente nas rodovias federais em 2016.

Os interessados em fazer a verificação devem acessar o site do portal (www.volvo.com.br/pvst), onde aparece em destaque o banner do simulador. Depois, clicar em “Realizar Simulação” no menu superior e seguir os passos indicados. É fácil e rápido de usar. São 25 perguntas correlacionadas aos indicadores da ISO.

Depois de concluído, é possível ter acesso a dois relatórios, que podem ser gravados em arquivos PDF: um perfil detalhado, com um gráfico mostrando percentuais de atendimento de cada uma das 25 perguntas, e outro com um perfil geral, que classifica a empresa, mostrando se é “Proativa”, “Preventiva” ou “Reativa” em suas ações de segurança viária.

“O simulador é um instrumento que facilitará as empresas identificarem se estão num estágio inicial, intermediário ou avançado na gestão da segurança da operação”, afirma Anaelse Oliveira, responsável pelo PVST. Mas ela destaca que é apenas uma orientação e não garante às empresas mais avançadas que elas já estejam aptas a contratar uma certificadora e consigam a certificação pela ISO 39001.