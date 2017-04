O Sest Senat – Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – utiliza simuladores de direção para promover a capacitação dos condutores habilitados nas categorias C, D e E . Um dos objetivos é reduzir o número de acidentes envolvendo veículos que realizam o transporte pesado. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2014, houve aumento de 15% nessas ocorrências.

Pesquisa CNT Perfil dos Motoristas de Ônibus Urbanos, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, 71,1% dos entrevistados já fizeram um curso presencial no SEST SENAT e 97,2% deles consideram que os treinamentos contribuíram para a melhoria do desempenho profissional. No caso do simulador, o objetivo do órgão é capacitar 50 mil motoristas profissionais nos próximos três anos.

“A utilização do simulador de direção veicular oferece a possibilidade de conduzir em dias de chuva, sob neblina, em rodovias de pista simples e de mão dupla, com e sem acostamento; em pista dupla com canteiro central, além de reproduzir a sensação de passar por estradas com pavimento danificado e até trechos de serra sem asfalto. Os cursos ainda orientam sobre uma condução segura e econômica, uso de tecnologias embarcadas, entre outros temas”, explica a especialista em simuladores de direção e diretora de produtos da ProSimulador, Sheila Borges.